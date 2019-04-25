Сегодня, в Великий Четверг, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Фото: УПЦ

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ, в Четверг Страстной седмицы совершается Литургия святителя Василия Великого в сочетании с вечерней. Особенностью богослужения является песнопение «Вечери Твоея тайныя…», который исполняется как Херувимская, а также во время Причастия и в конце Литургии.

За Литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и единстве Православной Церкви.

В конце богослужения Блаженнейший Владыка поздравил верующих с Великим Четвергом, напомнил пастве об исключительном значении для христиан Тайной Вечери и Таинства Евхаристии и благословил всех.

В Страстной Четверг Церковь воспоминает несколько важных событий из жизни нашего Спасителя: Тайную Вечерю, на которой Господь установил Таинство Евхаристии и омыл ноги ученикам, давая нам образец смирения и любви к ближним, молитву в Гефсиманском саду и предательский поцелуй Иуды, которым он отдал Божественного Учителя на страдание и смерть.

Сегодня вечером Предстоятель УПЦ возглавит утреню с чтением двенадцати Страстных Евангелий в храме преподобных Антония и Феодосия Печерских. Начало богослужения в 16.30.