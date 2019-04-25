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Верующие храма Украинской Православной Церкви в буковинском селе, принудительно «перерегистрированном» в новую Церковь Украины распоряжением главы местной ОГА, начала круглосуточное молитвенное стояние. 

Фото: pravmir.ru

Как сообщает пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, 24 апреля в селе Старая Жадова Сторожинецкого района Черновицкой области религиозная община храма в честь святых Архангелов Михаила и Гавриила начала круглосуточное молитвенное стояние в связи с систематическим вмешательством государственной власти в жизнь прихода. Таким образом верующие протестуют против насильственной «перерегистрации» устава общины УПЦ в ПЦУ.

Община считает, что действия главы ОГА Михаила Павлюка направлены на разжигание религиозной вражды и создают угрозу для захвата их храма.

Кроме того, верующие возмущены кражей документов и средств, на которые собирались приобрести пасхальные корзины для воинов АТО, малообеспеченных и одиноких стариков.

По мнению общины УПЦ, средства присвоил секретарь собрания общины ПЦУ, подписавший устав этой организации. Против него открыто уголовное дело.
ForUm

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