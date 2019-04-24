Староста села Старые Кошары Ковельского района Волынской области Галина Шепшелей заявила, что сторонники Православной Церкви Украины могут захватить на Пасху храм в честь святого апостола Иоанна Богослова Украинской Православной Церкви.



Фото: kowel.rayon.in.ua

Как сообщает сайт Владимир-Волынской епархии УПЦ, это произошло после того, как настоятель храма, протоиерей Сергий Коренюк отказался отдать ей ключи от храма и отклонил идею поочередного богослужения с раскольниками.

Шепшелей заявила, что если до Пасхи священник не отдаст ключи, «будет драка и найдутся люди, которые завладеют храмом».

Также староста села заявила, что если здание храма опечатают, то «будут на Пасху ваши молиться с одной стороны церкви, а наши с другой».

Как сообщают в УПЦ, 20 апреля сторонники ПЦУ перешли в открытое наступление и предприняли попытку захватить храм. Тогда верующие смогли отбить атаку, однако противостояние не утихло.

«События под церковью 20 апреля показали, что недоразумения, вражда, взаимные обвинения уже наносят непоправимый вред недавно мирному селу. Священник 18 лет совершает пастырское служение в Старых Кошарах, и его задачей является объединить людей, а не разделять», – сообщили в УПЦ.