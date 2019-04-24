В Черниговской области под Нежином украли общественный туалет, установленный за счет ООН. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на ТСН.

Как сообщается, нужник находился в региональном ландшафтном парке «Нежинский». Это была обычная деревянная будка.

Отмечается, что зону отдыха в парке оборудовали за счет ООН. Туалет простоял два года, а теперь, перед началом дачного сезона, исчез.

«Он вообще не новый, я не знаю, как и кто мог это сделать», - комментирует директор парка.

Работники парка считают, что украсть туалет могли дачники. Жители близлежащего села тоже уверены, что деревянная будка понадобилась «городским» в связи с началом дачного сезона.

Стоимость такого туалета – около 2500 грн.

Владелец предлагает за помощь в поисках 5 тысяч гривен.