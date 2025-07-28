Названо найбрудніше місце в готельному номері

Хоча багато хто вважає туалет найбруднішим місцем у готельному номері, експерти заявляють, що це далеко не так. Попри регулярне прибирання персоналом, включаючи ванні кімнати, існує одна дрібна річ, про яку часто забувають. Про це пише Express.

Дослідження показали, що пульти дистанційного керування є справжнім розсадником бактерій у готельних номерах. З'ясувалося, що один такий пульт може містити понад 70 різних штамів бактерій, серед яких кишкова паличка, золотистий стафілокок, синьогнійна паличка та навіть норовірус.

Крім пультів, експерти також радять бути обережними з іншими предметами, до яких постійно торкаються гості, але які часто пропускають прибиральники. Це вимикачі світла, дверні ручки, кнопки чайників та стаціонарні телефони.

Щоб убезпечити себе, фахівці рекомендують брати з собою в готель дезінфікуючі серветки та ретельно мити руки перед їжею. Особливу обережність варто проявляти енергетикам, людям з ослабленим імунітетом та сім'ям з маленькими дітьми.