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Сегодня, в Великую Среду, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме в честь преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Фото: УПЦ

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ, за Литургией была совершена сугубая молитва о мире в Украине и единстве Православной Церкви.

Предстоятель УПЦ также вручил богослужебные награды клирикам Киевской и Бориспольской епархии.

В конце Литургии Предстоятель последний раз в этом году прочитал молитву преподобного Ефрема Сирина.
Блаженнейший Владыка поздравил паству с Великой Средой. 

«Пусть Господь сподобит нас увидеть и славу Своего Воскресения», — пожелал Архипастырь и благословил всех.
ForUm

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