Межрелигиозный совет России выразил обеспокоенность многочисленными фактами нарушения прав верующих в Украине и заявил о готовности помочь в разрешении разногласий.

Фото: interreligious.ru

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте interreligious.ru.

«Мы, главы и представители традиционных религиозных общин России, с болью и молитвенным сопереживанием наблюдаем за продолжающимся вооруженным конфликтом на Востоке Украины и сожалеем о его негативных последствиях для народов наших стран. Юридическая оценка заключения граждан Украины под стражу находится вне границ нашей компетенции, а является прерогативой правоохранительных институтов. Однако, руководствуясь принципами гуманности, мы выражаем надежду на то, что настанет время возвращения арестованных на Родину.

Убеждены, что религиозные лидеры призваны способствовать прекращению противоборства. Мы солидарны со всеми угнетаемыми, обижаемыми и страдающими людьми, независимо от их гражданства, политических и религиозных убеждений, национальности и социального положения. Как и прежде, заявляем о готовности сделать со своей стороны все возможное для урегулирования конфликта и мирного, взаимоприемлемого разрешения существующих разногласий», - говорится в заявлении.

Участники Межрелигиозного совета России обеспокоены нарушениями прав верующих в Украине.

«Нашу глубокую озабоченность вызывают многочисленные факты нарушения прав верующих на Украине, рейдерские захваты храмов Украинской Православной Церкви, запугивание прихожан и священнослужителей, насилие и давление. Считаем неприемлемыми попытки использовать религию в качестве инструмента для извлечения политических дивидендов.

Выражаем надежду, что на земле Украины установится благословенный мир, а наши братские страны снова будут находиться в добрососедских и дружеских отношениях», - сказано в заявлении.