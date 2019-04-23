Президенту Порошенко надо было не трогать тему религии в мультикультурном и религиозно разнообразном Закарпатье.

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Об этом сказал глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, комментируя результаты голосования на выборах 21 апреля. По его словам, закарпатцы очень неоднозначно восприняли вмешательство Президента в дела религии, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на Depo.Закарпаття.

«Здесь очень неоднозначно восприняли реализованные реформы и лозунги. Я в свое время даже боялся произносить слово «Томос», так как мы имеем 640 общин Московского Патриархата, 32 монастыря, - отметил глава Закарпатской ОГА. - И вместо Поместной Церкви мы получили Митрополию от Константинополя, а по факту - отсутствуют церкви и никаких тенденций к массовому переходу».

Геннадий Москаль подчеркнул, что было большой ошибкой прошлого Президента - вмешиваться в церковные дела.

«Я не утверждаю, что священники осуществляли какую-то агитацию, в наших условиях этого и не надо было делать. А надо было не трогать тему религии в мультикультурном и религиозно разнообразном Закарпатье. Здесь исторически церкви не отождествляли себя с Московским Патриархатом - и при Чехословакии, и при Советской эпохе. И если на Львовщине, Ивано-Франковщине, Тернопольщине Томос сыграл свою положительную роль, то у нас - наоборот», - рассказал чиновник.

Как сообщается, во втором туре на Закарпатье за Владимира Зеленского отдали голоса 80,67% избирателей, за Петра Порошенко - 16, 69%.