также в разделеВыборы
ЦИК приняла протоколы уже с 40 округов 10
Гройсман поздравил Зеленского с победой 49
В Госдепе ожидают работы с Зеленским 38
Сторонники Порошенко пришли под АП поблагодарить Президента 140
Мэй надеется на тесное сотрудничество Зеленским 21
Более 400 тысяч украинцев испортили бюллетени 34
ЦИК: Нарушения на выборах не повлияют на их результаты 25
Кличко поздравил Зеленского и озвучил ожидания 46
Меркель поздравила Зеленского с победой 22
ЦИК обработала 99% протоколов 157
Советник Зеленского о снижении тарифов: Это не прерогатива президента 75
ЦИК начала принимать бумажные протоколы 29
ЕС пообещал Зеленскому прочную поддержку 32
Лукашенко поздравил Зеленского 67
Медведев прокомментировал победу Зеленского 166
Янукович написал письмо Зеленскому 171
Басков надеется скоро вернуться на гастроли в Украину 50
Зеленский победил в бывших республиках СССР, Порошенко – на Западе 93

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и отметил, что рассчитывает на будущее сотрудничество для развития украинско-венгерских отношений.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Орбан написал в письме Зеленскому, текст которого во вторник утром обнародовала пресс-служба венгерского премьер-министра.

«Позвольте мне поздравить вас с вашей большой победой на президентских выборах в Украине», - написал Виктор Орбан.

Он подчеркнул, что правительство Венгрии продолжит работу над развитием украинско-венгерских отношений.

«Я рассчитываю на это, и рассчитываю на сотрудничество с вами. Желаю вам всяческих успехов в вашей ответственной работе», - подчеркнул премьер-министр Венгрии.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов.  

По результатам обработки 99% протоколов, за шоумена Владимира Зеленского голоса отдали 73,22% избирателей, за действующего Главу государства Петра Порошенко – 24,46%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
1199 грн.
54
Теги