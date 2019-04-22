В селе Веселиновка Киевской области была похищена местночтимая святыня – Озерянская икона Божией Матери XIX века, а также выносной крест.

Фото: УПЦ

В ночь с 20 на 21 апреля злоумышленники проникли в Свято-Троицкий храм села Веселиновка Киевской области и выкрали чудотворную Озерянскую икону Божией Матери XIX века в окладе, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Как сообщается, похитители попали в храм через окно.

В пресс-службе благочиния говорят, что икону Богоматери верующие почитали не только в селе, но и во всей округе. День памяти чтимого образа традиционно отмечали соборной молитвой 12 ноября.

Кроме иконы, вандалы также похитили выносной крест.

Клирик Бориспольской епархии, победитель шоу «Голос страны» протоиерей Александр Клименко считает, что кражи в храмах провоцируют скупщики краденого.

«Уважаемая святыня всех верующих Березанщины теперь в руках воров. Я знаю, что даже в маленьких городах, о больших и речи нет, живут... скупщики краденных вещей. Особенно часто там появляются религиозные вещи дореволюционного времени. Вот на таких людях лежит ответственность за ограбленные храмы. Они живут, как тот безумный, о котором пишет Давид: "Сказал безумец в сердце своем:" нет Бога "(Пс. 13, 1)". Но Бог жив», – написал священнослужитель на своей странице в Facebook.

В небольшом церковном помещении, из которого был украден образ, община УПЦ молится уже много лет, после того как их храм захватили рейдеры в 2007 году.

Верующие просят усиленных молитв о возвращении святыни в стены храма.