Верующие Украинской Православной Церкви надеются, что с приходом нового главы государства будут восстановлено действие Конституции и законов.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Об этом говорится в приветственном письме митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки к кандидату в Президенты Владимиру Зеленскому, сообщается на официальном сайте епархии.

«Примите наши искренние поздравления с уже несомненной победой на Президентских выборах! Думаю, что каждый согласится с тем, что Вы шли к ней через крайне опасные и колючие тернии. На их шипах было много информационной грязи и лжи, но Вы достойно претерпели множество уничижительных и циничных нападок от недоброжелателей, часть из которых, к огромному сожалению, была облачена в священнические одежды. В итоге Ваше терпение, такт и позиция «не отвечать на зло злом» свели на нет работу огромной машины «черных» политических технологий, а также различных манипуляций, лжи и «фейков». Более того, таким своим отношением к ситуации Вы заслуженно завоевали симпатии миллионов наших сограждан, что и вылилось в оглушительную электоральную победу 21 апреля.

При этом стоит отметить, что, отдав свой голос за Вас, преобладающее большинство наделенных избирательным правом украинцев сказали твердое и решительное «нет» тем беззакониям и произволу, которые ныне царят в различных сферах общественной жизни, в том числе и религиозной. Народ рассчитывает на улучшение ситуации в стране после выборов и думает, что Вам, новому Главе государства и Вашей команде действительно удастся достичь положительных результатов в объявленной программе преобразований», - сказал митрополит Лука.

Владыка также рассказал, чего ожидают верующие.

«Мы – клирики и верующие Запорожской епархии Украинской Православной Церкви – надеемся, что так необходимые для нашей страны изменения будут реализовываться мирным путем, в интересах простых людей, а не узкой группы набивающих свои карманы толстосумов и упивающихся властью бюрократов. Мы также рассчитываем на то, что с приходом нового главы государства, который позиционирует себя как слуга народа, будут восстановлено действие Конституции и законов, которые гарантируют украинским гражданам неукоснительное соблюдение фундаментальных прав и свобод.

В частности, речь идет о свободе вероисповедания и отсутствии дискриминации по религиозному признаку. Ненормально, когда у законных владельцев насильно отбирают их храмы, выставляя на улицу целые общины. Дико, когда при этом избиваются священники и прихожане, даже дети. Страшно, когда с подачи власти выселяются из домов батюшки и их семьи из-за того, что они не желают поддаваться давлению и предавать свою Церковь. Преступно, когда чиновники неправомерно «узаконивают» подложные протоколы и лишают религиозные общины их законного статуса. Разве это отвечает нормам морали и нашего законодательства?», - спрашивает митрополит.

Он отметил, что «Необходимо прекратить попирание Конституции и вернуть политику власти в соответствующей сфере в правовое русло. Должна быть прекращена вакханалия с «антицерковными» законами. […] Мы рассчитываем и на то, что Вы поспособствуете восстановлению порядка и законности во всей вертикали власти. И что после Вашего вмешательства представители государственных органов перестанут организовывать и узаконивать рейдерские захваты храмов, а те, кто допустил соответствующие правонарушения, понесут справедливое наказание», - отметил он.

«Пусть Господь хранит Вас и дарует Вам силы, мудрость и поддержку в Вашей будущей деятельности, направленной на служение нашей Родине и нашему народу», - пожелал митрополит Лука.