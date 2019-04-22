УПЦ не намерена менять свое название, и будет отстаивать свои права в суде.

Фото: митрополит Антоний / Фейсбук

Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви, митрополит Антоний (Паканич) в интервью изданию Realist.online.

«Срок (для переименования – ред.) истекает 26 апреля — символично, что в этом году это совпадает со Страстной пятницей. Минкульт разослал нашим епархиям, монастырям и синодальным учреждениям официальное напоминание об этом. Представители Минкультуры заявляют, что, если мы не поменяем свое название, это сделают за нас. Менять название мы не собираемся и свое право защищаем в судах. Это требование нарушает все всевозможные национальные законы и европейские конвенции. Но мы не очень по этому поводу переживаем», - сказал митрополит.

Владыка Антоний рассказал, что Церковь уже существовала без регистрации.

«Наша церковь уже жила без регистрации после революции 1917 года до Второй мировой войны. Притеснения, гонения — как бы странно это не звучало, были естественными для христиан с самого зарождения христианства. Испытания нам посылаются, чтобы становиться мужественнее. И мы выстоим! Сила Божья сильнее любого властителя мира сего. Как гласит пословица: в браке Церкви с государством вдовой всегда остается Церковь. Чего таким образом добивается власть? Хочет загнать наших прихожан в подвалы молиться? Это разве европейский путь?», - спрашивает он.

Митрополит Антоний сообщил, сколько храмов УПЦ перешли в новосозданную ПЦУ.

«Согласно нашей статистике, из Украинской Православной Церкви в созданную Константинополем организацию перешли 68 религиозных общин, еще 78 храмов захвачены насильственным путем. Свято-Успенская Киево-Печерская и Свято-Успенская Почаевская лавры остаются в нашей церкви. По закону, все строения исторического значения принадлежат государству, а мы ними пользуемся. Нельзя исключать, что государство в лице Министерства культуры, захочет разорвать договора о пользовании», - сказал владыка.