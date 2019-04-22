Храмы Украинской Православной Церкви сегодня захватывают по той же рейдерской схеме, которую применяли в 90-х годах для захватов государственных предприятий.

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Об этом сказал управляющий делами УПЦ, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в интервью изданию Realist.online.

«По закону решение об изменении подчиненности принимают две трети церковной общины. На деле перерегистрация происходит либо тайно без ведома прихожан, которым принадлежит храм, либо собирают жителей села, чтобы принять решение об изменении принадлежности храма. Но ведь не все в селе — прихожане храма: бывают атеисты или прихожане других конфессий», - рассказал владыка Антоний.

По его словам, общины новой церковной структуры Украины регистрируют на реквизиты существующих общин УПЦ.

«Захватчики приходят с документами, по которым нас в госреестре уже нет, а с нашими реквизитами появляется община новой религиозной структуры. К нам применяется рейдерская схема, которая широко использовалась в 1990-е для захвата предприятий и другого имущества», - поясняет митрополит.

По его словам, только в Ровенской области за последние две недели таким незаконным способом более 60 приходов ПЦУ получили регистрацию с реквизитами общин УПЦ.

«К сожалению, политики у нас давно делят людей на правильных и не правильных. Сейчас этот раздел переносят в церковную сферу, не отдавая себе отчет, что самые страшные конфликты происходят на религиозной почве. Человек, защищая свои святыни, готов идти до последнего. Есть ощущение, что мы на грани того, что это противостояние может перерасти в кровопролитие, когда жители сел пойдут друг на друга. Если не остановить, то это расползется во всей стране», - отметил владыка Антоний.