По благословению ректора Волынской духовной семинарии архимандрита Евмения (Михалевского) 16 апреля студенты Волынской духовной семинарии УПЦ продолжили активно участвовать в общегородской акции «ЕКОвесна – 2019».

Фото: Волынская епархия УПЦ

Как сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ, воспитанники духовной школы убрали прилегающую территорию возле храма в честь всех святых земли Волынской и в пределах улиц В. Черновола, Ветеранов и проспекта Соборности.

Мероприятие состоялось по инициативе Луцкого городского совета и проводится с целью улучшения состояния окружающей среды, благоустройства и озеленения, активизации природоохранной работы и экологического просвещения в Луцке.