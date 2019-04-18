Только в течение апреля в Представительство Украинской Православной Церкви поступило более 25 жалоб от религиозных общин, которые были направлены Комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, Специальному докладчику ООН по вопросам религии и убеждений Ахмеду Шахиду, а также в адрес Совета по правам человека ООН.

Фото: УПЦ

Об этом сообщил глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор, сообщает официальный сайт УПЦ.

В результате обращений религиозных общин УПЦ и правозащитных организаций группой Специальных докладчиков ООН в октябре 2018 уже был направлен коммуникационный запрос к правительству Украины относительно систематических нарушений прав верующих Украинской Православной Церкви.

«Сейчас религиозные общины УПЦ продолжают направлять обращения с изложением фактов нарушений их прав в компетентные органы, уполномоченные согласно международному праву рассматривать правонарушения, которые происходят на государственном уровне, — рассказал глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях. — Такое информирование международных организаций позволяет преодолеть информационные барьеры и ложную информацию, которая распространяется о якобы добровольных переходах религиозных общин УПЦ в другую конфессию и отсутствии фактов давления на верующих со стороны государственных органов».

Учитывая это, подчеркнул епископ Виктор, «религиозным организациям и верующим УПЦ следует продолжать обращаться в международные органы и учреждения для сообщения «из первых рук» о фактах незаконного давления на верующих, требованиях об изменении конфессии, вызовах клириков в правоохранительные структуры на допросы, захватах храмов, об оформлении протоколов приходских собраний на основе проведения «собрания территориальных общин» и дальнейших незаконных перерегистрациях религиозных общин».