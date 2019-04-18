В среду, 17 апреля, в храме святых апостолов Петра и Павла села Подцирье Камень-Каширского района Волынской области был совершен чин заупокойного отпевание жителя села, участника АТО Борислава Коляды.

Фото: УПЦ

Борислав Коляда дважды проходил военную службу в зоне боевых действий на Востоке Украины, защищая территориальную целостность нашего государства, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Два года назад отошла в Вечность его жена. Односельчане поддерживали покойного в непростое время, когда огнем пожара был уничтожен его дом. С помощью неравнодушных людей, среди которых были прихожане местного храма, был построен новый дом на месте сгоревшего, однако покойному не суждено было завершить начатое строительство», - рассказали в УПЦ.

Настоятель и община Свято-Петро-Павловского храма села Подцирье выразили искренние соболезнования двум дочерям и всем родным и близким покойного.