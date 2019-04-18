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Не нарушайте законодательство и Конституцию Украины в угоду уходящему президенту, иначе будете привлечены к ответственности за рейдерские захваты храмов в строгом соответствии с украинским законодательством.

Фото: newformat.info

Об этом предупредил чиновников центральной и местных властей Глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский, сообщает newformat.info.

Как сообщил 17 апреля представителям СМИ лидер оппозиции, уходящая власть продолжает гонения на каноническую Украинскую Православную Церковь и рейдерские захваты ее храмов, особенно в епархиях, расположенных в западной Украине.

Оппозиционный блок располагает фактами происходящей сейчас в Украине массовой перерегистрации уставов церквей по поддельным документам. Эти правонарушения осуществляются при содействии местной власти с целью переподчинить приходы в пользу Православной Церкви Украины, созданной Президентом Украины Петром Порошенко. 

После нелегальной перерегистрации, по словам оппозиционера, при помощи право-радикалов и криминальных организаций идут силовые захваты храмов. Священников, которые сопротивляются этому беззаконию, избивают, их семьи и самих прихожан запугивают.

«Весь этот произвол происходит при полном содействии губернаторов западных областей — Ровенской и Волынской области. А также этому способствуют главы районных администраций и сельских советов. И все это происходит при полном попустительстве силовиков западной Украины, поскольку все обращения верующих в правоохранительные органы остаются без внимания», — отмечает Вадим Новинский и призывает всех действовать в соответствии с законом, стараясь сохранять межконфессиональный мир.
ForUm

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