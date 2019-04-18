Продолжается молитвенное стояние верующих Свято-Успенского храма Украинской Православной Церкви села Васлововцы Черновицкой области.

Фото: УПЦ

Круглосуточную молитву здесь совершают с 27 января, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Семьдесят девятые сутки община Свято-Успенского храма села Васлововцы, о переводе которой в ПЦУ на собрании 27 января приняла решение территориальная, а не религиозная община, продолжает непрерывное молитвенное стояние за мир в Украине и за право свободно молиться в храме канонической Украинской Православной Церкви.

Молитва в местном Свято-Успенском храме не прекращается ни днем, ни ночью. За сутки верующие прочитывают всю Псалтирь, молясь о мире в их селе и в Украине.