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Продолжается молитвенное стояние верующих Свято-Успенского храма Украинской Православной Церкви села Васлововцы Черновицкой области. 

Фото: УПЦ

Круглосуточную молитву здесь совершают с 27 января, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Семьдесят девятые сутки община Свято-Успенского храма села Васлововцы, о переводе которой в ПЦУ на собрании 27 января приняла решение территориальная,  а не религиозная община,  продолжает непрерывное молитвенное стояние за мир в Украине и за право свободно молиться в храме канонической Украинской Православной Церкви.

Молитва в местном Свято-Успенском храме не прекращается ни днем, ни ночью. За сутки верующие прочитывают всю Псалтирь, молясь о мире в их селе и в Украине.
ForUm

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