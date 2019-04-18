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Настоятеля Свято-Ильинского храма Украинской Православной Церкви в поселке Ясиня/Лопушанка на Закарпатье протоиерея Сергея Слисаренко заставляют выселиться из церковного дома. 

Фото: УПЦ

Как сообщает официальный сайт УПЦ, протоиерей Сергей Слисаренко является законным настоятелем общины, которая стала жертвой рейдерского захвата сторонников ПЦУ 10 февраля. С этого момента и по сей день верующие не имеют доступа к своему храму, однако не прекращают богослужения – уже вне его стен. 

Как сообщается, еще 12 февраля община УПЦ прождала несколько часов на холоде, чтобы получить возможность помолиться хотя бы возле часовни на церковной территории. С отцом Сергеем тогда собралось вдвое больше людей, чем удалось привлечь сторонникам ПЦУ в захваченный храм.
Начиная с февраля, настоятелю постоянно угрожали выселением из церковного дома, в котором законно зарегистрирована вся его семья, в том числе - трое малолетних детей. Пока верующие приходят на богослужения и просят его не покидать общину, священник остается с ними.

Как сообщили в УПЦ, активисты ПЦУ требуют от священника выселиться до 24 апреля.

«Эти люди – Иван Дячук, Владимир Гиря, Юрий Прокопюк, Михаил Прокопюк, Дмитрий Гаврилюк, Михаил Гафияк, Павел Гафияк и другие, на которых я не обратил внимания, пригрозили мне и жене, и моим малолетним детям о выселении из церковного дома (фары) до 24 апреля. Это уже второе официальное предупреждение (первое было заказным письмом). Эти люди являются сторонниками ПЦУ и никакого отношения к религиозной общине УПЦ не имеют (потому что православные в Лопушанке не изменили вере православной!). И верующие наши слезно просят, чтобы я не оставлял их, как сирот», - рассказал отец Сергей.

Кроме того, священник отметил «бездеятельность ясинянских полицейских», которые присутствовали при угрозах активистов новой Церкви.
ForUm

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