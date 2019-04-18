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Православная Церковь Украины или Украинская Православная Церковь - в пресс-службе ПЦУ дали ответ, какое название церкви является правильным.

Фото: Радио Свобода

В ПЦУ также рассказали, что считают себя «единой Поместной и независимой» Церковью, сообщает .

«Часто нам задают вопрос: какое название - Православная Церковь Украины или Украинская Православная Церковь - является правильным? Подчеркиваем: оба этих названия правильные и зафиксированные в соответствующих официальных документах», - сообщили на официальной странице ПЦУ в Facebook.

В сообщении также отмечается, что «после получения Синодального и Патриаршего Томоса об автокефалии, наша Церковь - единая Поместная и независимая Православная Церковь в Украине».
ForUm

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