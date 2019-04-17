В Центре по оказанию правовой помощи занимаются вымогательством средств у обычных людей, хотя должны предоставлять свои услуги безвозмездно. Об этом у себя на странице в Facebook заявил известный политолог и эксперт Алексей Вороненко.

«Когда власть занялась созданием системы бесплатной правовой помощи, многие радовались: воистину настоящая европейская реформа… Как работает эта структура на самом деле? Начнем с того, что главой этого координационного центра является Алексей Бонюк – в прошлом помощник-консультант весьма одиозного нардепа Юрия Деревянко – того самого, который перед парламентскими выборами-2014 зарейдерил партию «Воля». Потом он же со скандалом ушел из партии Саакашвили «Рух новых сил», которую сначала безуспешно пытался «отжать», но не получилось», - рассказывает эксперт.

«Бонюк – его давний соратник, адвокат, который тоже явно работает не за просто так. Как работает схема? Допустим, неимущему человеку нужна юридическая помощь. Он обращается в бесплатный центр, который должен предоставить клиенту адвоката. Там предоставляют такого человека. Но тут начинается лохотрон: адвокат на голубом глазу начинает рассказывать о том, что он не имеет никакого отношения к центру и требует за свою якобы бесплатную работу деньги. Люди начинают жаловаться и снова звонят в Координационный центр. Там находят другого адвоката, и все начинается по новой – дайте денег или я не возьмусь. И так – пока человек не начинает платить. Из-за этого в прокуратуру на Бонюка даже приходили жаловаться. К сожалению, безрезультатно», - отметил Вороненко.