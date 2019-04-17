Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) объяснил, должен ли православный верующий прощать самого себя, когда надо прощать врагов и чего нельзя прощать ни в коем случае.

Фото: митрополит Антоний / Вести

Интервью владыки Антония опубликовано на сайте «Вести».

«В жизни каждого из нас есть такой человек, которому мы можем простить все. Это мы сами.

Каждый сам себе может простить абсолютно все. Заметьте, в своих проступках мы не виним самих себя, а осуждаем грех, дурную привычку, генетику, сложившиеся обстоятельства. Однако если другой человек грешит против нас, то мы уже видим не сам грех, а человека, и спешим осудить его. Двойные стандарты, не правда ли?

Нам следует осудить не человека самого по себе, а грех и страсть, которые его раздирают на части, а человеку, попавшему в греховные сети можно только посочувствовать. Ведь любой из нас несет в себе образ Божий и замутнение его – большая трагедия для каждого человека», - рассказал митрополит Антоний.

Управделами УПЦ объяснил, почему мы видим грехи в других людях.

«Зачастую мы просто не хотим прощать, так это духовный труд и подвиг, требующий больших усилий и работы над собой. Гораздо легче обвинить другого во всех смертных грехах и гордо дистанцироваться.

А ведь если мы видим какой-то недуг в своем ближнем, то это зачастую означает, что мы тоже одержимы этим же недугом. Порой так Бог указывает нам на наши немощи и грехи.

Господь призывает нас не делать из ближних врагов, а находить в себе силы простить и творить мир вокруг себя. Человек становится победителем только в том случае, если он прощает своего врага. В ином случае победителем становится враг», - отметил владыка.

Митрополит Антоний рассказал, как человек может уподобиться Богу.

«Безусловно, любовь к ближнему – недосягаемый идеал для большинства. Однако если стремиться к этому идеалу, постепенно идти к нему, сознательно отказываясь от ненависти, настраивая свою душу на понимание другого человека и сочувствие ему, то наша жизнь непременно изменится. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что если человек исполняет заповедь про любовь и тем более – про любовь к врагам, он уподобляется Богу, потому что Бог любит всех: и добрых, и злых», - сказал он.