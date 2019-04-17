Черновицко-Буковинская епархия УПЦ 16 апреля опубликовала информационное письмо на имя и. о. главы Черновицкой областной государственной администрации Павлюка М., в котором официально сообщила чиновнику, что ни одна из религиозных общин Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви в Черновицкой области не ликвидировалась. Все они продолжают действовать, согласно юридическим документам, которые выданы законно и не намерены переходить в подчинение другой конфессии.

Фото: УПЦ

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, 15 апреля состоялась встреча клириков Черновицко-Буковинской епархии УПЦ с председателем Черновицкой ОГА относительно подписанного им распоряжение №312-р от 29 марта о регистрации новой редакции устава религиозной общины в селе Добриновцы Черновицкой области, в результате чего община УПЦ была переоформлена как община ПЦУ.

«Во время разговора с представителями Черновицко-Буковинской епархии Михаил Павлюк отметил, что он готов услышать каждого буковинца и в своей деятельности руководствуется законами Украины», - говорится в сообщении епархиальной пресс-службы.

В свою очередь консистория Черновицко-Буковинской епархии направила в Черновицкую ОГА информационное письмо.

«С официального сайта Черновицкой ОГА нам стало известно о Распоряжении Черновицкой областной государственной администрации от 29 марта под № 312-р, выданное с подписью и. о. Черновицкой ОГА Павлюка М., о регистрации в новой редакции устава «религиозной общины прихода в честь святителя Николая Православной Церкви Украины деревни Добриновцы Черновицкой области» […], зарегистрированный в соответствии с распоряжением Черновицкой ОГА от 14 декабря 2017 №1175-р», - говорится в сообщении. - Обращаем Ваше внимание на то, что законно действующий приход во главе с управляющим (настоятелем) прот. Михаилом Музыкой, или другими членами религиозной общины в честь святителя Николая Черновицко-Буковинской епархии УПЦ села Добриновцы заявления и любых других документов для регистрации устава в новой редакции в Черновицкую ОГА не подавали».

Глава Черновицкой ОГА ставится в известность, что религиозные общины будут защищать свое право на существование и обжалуют любые неправомерные действия в отношении их, в законом предусмотренном порядке.

«Также сообщаем Вам, что любая официальная информация от Вас через любые источники о том, что такой религиозной общины не существует или что она перешла в подчинение другой Церкви, будет нами расцениваться как злоупотребление Вами своим служебным положением и такими, что активно способствует разжиганию межконфессионального конфликта между религиозными конфессиями Черновицкой области», - говорится в обращении.

Также Павлюку передали заявление настоятеля прихода УПЦ села Добриновцы протоиерея Михаила Музыки, в котором он просит отменить предыдущее распоряжение о внесении изменений и регистрацию в новой редакции устава религиозной общины УПЦ в честь святителя Николая.

В четверг епархия объявит дату общеепархиального крестного хода и молитвенного стояния, которое пройдет под зданием Черновицкой ОГА в знак протеста против действий чиновников по отношению к УПЦ в регионе.