На Ровенщине во время противостояния сторонники новой Православной Церкви Украины избили верующих УПЦ - одну женщину госпитализировали, жестоко поиздевались над священником, которому пришлось вызвать «скорую».

Фото: УПЦ

13 апреля, около 13 часов дня активисты ПЦУ совершили очередную провокацию возле Свято-Иоанно-Богословского храма в селе Копытов Корецкого района Ровенской области. Сторонники ПЦУ с участием и полной поддержкой представителей органов правопорядка устроили драку с верующими Украинской Православной Церкви, которые молились перед храмом. Вопреки достигнутым договоренностям с государственными служащими и правоохранителями активисты ворвались в храм, владельцами которого они себя теперь считают. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Наши верующие утром собрались возле храма на богослужение, отслужили потом панихиду и начали читать акафист, – рассказала Ирина Балк, прихожанка храма. – Как тут отовсюду начали сходиться наши оппоненты, приехало немало людей из соседних сел, полиция. Мы встали на входе в церковь, активисты ПЦУ стали нас бить и отшвыривать, полиция не вмешивалась только несколько минут, потом начала сбрасывать наших людей с лестницы, а батюшку вообще выволокла за ворота, где на него набросились активисты, били ногами в спину, пинали, будто выгоняли из села».

После этого сторонники новой церковной структуры открыли замки, которые они сами повесили несколько дней назад, и вошли в храм.

Жители села рассказали, что процессом захвата руководили чиновники, и не только районного подчинения.

«Они тщательно все спланировали и разожгли в селе вражду. Районный депутат пришел с документами, которые демонстрировал полиции и доказывал, что нас нет, а ПЦУ – единственные владельцы церкви, – сообщила прихожанка Ирина. – Когда начался штурм, я плакала, умоляла и полицию, и своих односельчан. Я – мать сына-воина, он два года на передовой в Марьинке, но никто этого не слышал, меня, моих собратьев по вере называли последними словами. Что же вы делаете, люди добрые, разве за такой произвол наши ребята сейчас воюют на востоке?».

Протоиерей Виктор Земляной, руководитель отдела по вопросам межконфессионального урегулирования при Ровенской епархии УПЦ, считает межцерковный спор в Копытове, откуда родом викарий Ровенской епархии владыка Пимен, заказным и искусственно созданным.

«Во время захвата церкви присутствовали представители СБУ, наши люди просили их представиться, фамилии эти особы не называли, только должности, – прокомментировал ситуацию отец Виктор. – По рассказам людей, именно от этих двух неизвестных шли распоряжения относительно действий полиции».

Также местные жители сообщили, что во время сегодняшнего силового захвата храма немало людей пострадало не только психологически, но и физически: одну женщину, верующую УПЦ, госпитализировали, священнику пришлось вызывать «скорую».