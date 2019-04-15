Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) рассказал, можно ли православному человеку мечтать.

Фото: митрополит Антоний

Размышления владыки на эту тему опубликованы на портале «Православная жизнь».

««Можно ли мечтать православному?», – часто можно услышать такой вопрос. Все зависит от смысла, который мы вкладываем в это понятие.

В аскетической практике «мечта» имеет отрицательный смысл и означает иллюзии, фантазии, самообольщение, подмену реальной жизни несбыточными желаниями и переживание их как реальности.

Такие мечтания, как правило, исходят от самолюбия, которое способно напрочь уничтожить искренность и сердечность, убить всякий добрый порыв в душе. Милосердие, кротость, сострадательность и самопожертвование планомерно изгоняются из самолюбивого сердца, расцениваясь как проявление слабости, не свойственное успешным людям со здравым умом», - отметил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ напомнил, что нужно помнить мечтателям.

«Идя на поводу самолюбия, человек сознательно избегает трудов на благо ближних, бережет себя от лишних забот и треволнений по поводу других. Таким образом, лишает свою душу любви, которая уже более не может согревать его сердце, радовать, приносить мир.

Все мечты и желания такого человека исходят из самолюбивых, эгоистических запросов и неизбежно несут вред душе.

И нужно немало мужества и стойкости, чтобы не подпасть под влияние «сладости» подобных мечтаний и хотелок, продиктованными нашими страстями и дурными привычками. Требуется предельная предусмотрительность и самособранность, чтобы не сойти с пути, имеющего целью нравственное совершенствование», - рассказал владыка.

Митрополит Антоний сказал, какую мечту можно назвать лучшей.

«Мечта может стать также огромным стимулом и мотивацией, помогая нам двигаться вперед, развиваться, жить. Мечта как пламенное горячее желание достичь пользы для своей души или сделать что-то на благо ближнего, семьи, порадовать родных – необходимое условие существования.

Горячее сердце способно зажигать другие сердца, в состоянии помогать людям находить истину, развиваться, умеет согревать и вдохновлять», - написал он.

Митрополит напомнил слова французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери: «Если хочешь построить корабль, не собирай людей, чтобы они принесли лес, и не распределяй задания, а лучше пробуди в них тоску по бескрайней дали моря».

«Перефразируя его слова, можно сказать, что христианину нужно пробуждать в себе тоску по раю, по тем временам, когда богообщение было центром жизни человека, естественным и неотъемлемым; не существовало ни горестей, ни печали, ни смерти, ни боли, а только кругом одна Божия благодать, любовь и красота, отраженная в каждой травинке, лепестке, капле воды, глотке воздуха; прекрасное место, где все реки ждут только Его отражения, а все тропы – Его шагов.

Искренние стремления к подобным идеалам и вершинам, безусловно, полезны и похвальны. И пусть они станут окрыляющей и спасительной мечтой, которая обязательно осуществится.

«Я ищу того, кто похож на окно, распахнутое на море. Зачем мне зеркало с собственным отражением? Оно переполняет меня тоской», – читаем у Сент-Экзюпери.

И христианин должен стать таким «окном», открывающим людям неведомые дали любви и радости жизни в Боге», - подчеркнул митрополит Антоний.