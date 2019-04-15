В Люботине Харьковской области 14 апреля вспыхнул пожар в храме УПЦ в честь святителя Николая Чудотворца.

Фото: УПЦ

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, об этом написали в паблике «ЛЮБОТИН» в Facebook местные жители.

По словам очевидцев, по неизвестным причинам, возгорание церкви произошло около 18 часов. Огонь быстро охватил 120 кв. м. и перешел на крышу.

На место происшествия приехало 6 пожарных бригад. По информации местных жителей, в двадцатом часу огонь был локализован, далее спасатели приступили к тушению очагов пожара.

В то же время, они отметили, что ответственность лежит также и на местной власти, поскольку в городе не соблюдаются меры безопасности, и нет никакого гидранта, поэтому пожарные из Харькова приехали быстрее, чем люботинские МЧСники успели заправиться водой.

По предварительной информации, пострадавших нет. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Местные жители сняли на видео, как в результате пожара упал горящий купол.

Первый храм был построен при железнодорожной станции Люботин во 2-й половине XIX века. Храм был построен в 1890 году и освящен в честь святителя Николая Чудотворца и царицы Александры. Он просуществовал до 1943 года и был взорван немцами. Сейчас на его месте находится железнодорожное управление. После окончания войны местная жительница Елизавета завещала дом православному приходу города Люботин для строительства православного храма. Завещание было исполнено, и в 1950-х годах дом этой женщины был перестроен в храм и освящен в честь святителя Николая Чудотворца. Так появился второй железнодорожный храм. В 1975 году была проведена реконструкция церкви, которая завершилась в 1980-х годах.