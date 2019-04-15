Во время воскресного богослужения, 14 апреля, сторонники ПЦУ, устроив драку, захватили храм в честь святых Космы и Дамиана в селе Розваж Острожского района Ровенской области.

Фото: УПЦ

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, активисты ПЦУ церковь взяли штурмом.

«Людей хватали за руки, волосы, порвали одежду, дети падали, они по детям шли… и несмотря ни на что, — рассказала прихожанка Валентина. — Их «батюшка» Лукашик срывал монтировкой замок на хате на территории храма, самовольно повесил другой замок, а затем начал ней еще и размахивать. Люди говорили, что или полиция ту монтировку потом забрала, или он сам отдал, я этого не видела, потому что убежала в сторону».

Воскресное богослужение в храме, на которое собралось около сотни прихожан УПЦ, началось в 8 утра, а в 9 в церковь прямо посреди службы ворвались сторонники ПЦУ.

«Первую их провокацию удалось погасить. Помогла полиция, которая вывела провокаторов, и мы продолжили службу. Но они не успокоились и когда пошли второй раз на штурм, то уже просто начали бить людей и отбрасывать от церкви. На этот раз полиция решила не вмешиваться и просто наблюдала за тем, как наших людей бьют», — отметила Валентина.

По ее подсчетам со стороны ПЦУ было человек 120, многих из которых привезли, а местные — те, кто в церковь или совсем не ходит, или наведывается раз или два в год. Тем не менее, они пытались доказать, что имеют право на свои бесчинства.

«Показывали нам какие-то бумажки, якобы в них зарегистрирована здесь община ПЦУ и они имеют полное право на храм. Но о каком праве они говорят, когда мы, прихожане нашей церкви, которые постоянно в нее ходят, никаких решений не принимали и сегодня, как всегда, собрались на службу в воскресенье. Нас было почти столько же, как и их, но они попривозили даже из Острога людей, а мы все здесь настоящая община, оказались беззащитными перед этими разбойниками», — поделилась женщина.

Она рассказала, что лично звонила в полицию два раза: «Говорила, что людей бьют, а полиция не реагирует. Мне ответили, что их парни там есть, они следят за порядком. А полиция стояла за воротами, на территорию церкви даже не заходила, потом два человека запустили и все».

Вскоре, когда о том, что здесь происходит, стало известно верующим УПЦ в округе, они начали съезжаться в деревню на поддержку, но попасть на территорию храма им не дали, закрыв ворота на замки. Прихожане оказались заблокированными один на один с агрессивной толпой сторонников ПЦУ.

Более того, как рассказали очевидцы у одной из женщин, которая снимала все от начала до конца, вытащили телефон из кармана и удалили все файлы. Люди подозревают, что это могли сделать сами правоохранители.

«По словам людей, полицейский стоял с этим телефоном, и потом оказалось, что все файлы пропали. Когда она написала заявление этим же полицейским, через несколько минут телефон ей принесли, но все файлы на нем были удалены. Она пошла повторно писать заявление, что стерто файлы, просила, чтобы сказали, кто вернул телефон. Но это все оказалось безрезультатно».

Срезав замки, побив людей, сторонники новосозданной ПЦУ, как сообщают очевидцы, похлопали в ладошки и принялись описывать имущество, которое им не принадлежит.