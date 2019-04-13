Причиной взрыва у посольства РФ в Киеве стал разрыв высоковольтного кабеля. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают представители профильных служб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Сегодня правоохранители получили сообщение о том, что на проспекте Воздухофлотском в Соломенском районе, возле посольства Российской Федерации, произошел взрыв. Полицейские начали проверку, а затем получили информацию от представителей «Киевэнерго», в этом квадрате произошел разрыв высоковольтного кабеля, принадлежащего Юго-Западной железной дороге.

В результате происшествия никто не пострадал, только повреждена мостовая. Сейчас проверяется информация о обесточивание терминала и путепровода. Привлеченные все профильные службы.