Вышел в свет новый сборник избранных проповедей управляющего делами Украинской Православной Церкви, профессора Киевских духовных школ, богослова, митрополита Антония (Паканича).

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В книге «Сияние жизни вечной» представлены проповеди иерарха, записанные в период с 2017 по 2019 год.

«Издание «Сияние жизни вечной» содержит мысли, предельно точно изъясняющие Священное Писание, рассказывающие об основах религиозной жизни, христианской веры и нравственности, обосновывающие истинность православного учения. Язык проповедей отличается живой и эмоциональной манерой, что способствует их лучшему восприятию, но при этом они выражены со свойственной автору сдержанностью и деликатностью, за которыми скрывается огромный внутренний мир и бесконечная любовь к Богу», – сказано во вступительном слове к 350-страничному сборнику.

Книга рассчитана на широкую аудиторию. Издание рекомендовано преподавателям и учащимся духовных школ, священнослужителям, а также всем, кто интересуется Православием и духовным развитием.