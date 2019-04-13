также в разделеМир
Хакеры взломали связанные с ФБР сайты и выложили в сеть данные тысяч агентов 15
Лидер переворота в Судане подал в отставку 27
Ким Чен Ын назвал условия встречи с Трампом 32
В РФ следом за Twitter оштрафовали Facebook 21
Польша требует от РФ вернуть обломки самолета Качиньского 25
Трамп допускает проведение третьего саммита с Ким Чен Ыном 17
Премьер Армении ушел от ответа на вопрос, чей Крым 48
В Эстонии российского шпиона приговорили 3,5 годам тюрьмы 24
Ким Чен Ына переизбрали председателем Госсовета КНДР 20
SpaceX успешно запустила ракету Falcon Heavy со спутником 31
США выдвинули обвинения Ассанжу 37
Российский парусник не пустили в Эстонию из-за крымских курсантов на борту 34
Лукашенко: Россия выкручивает нам руки 43
В Судане свергли президента, власть захватили военные 129
Полиция Лондона задержала Ассанжа 61
Саммит ЕС согласовал продление срока Brexit 28
В Албании вооруженная банда похитила из самолета несколько миллионов евро 27
В Петербурге установили второе «надгробие Путину» за неделю 66

В районе города Масьяф сирийской провинции Хама средства противовоздушной обороны правительственных войск перехватили несколько израильских ракет. Об этом сообщает государственное агентство Reuters.

Сообщается, что в ночь на 13 апреля израильские военные самолеты пролетев над воздушным пространством Сирии нанесли удар по одной из позиций военных. Силами ПВО ракеты были перехвачены, однако в результате атаки ранения получили 3 военных, а также было разрушено несколько домов.

Отметим, что Израиль неоднократно совершает удары в Сирии в местах предполагаемых поставок и развертывания оружия войсками Ирана и их союзниками Хезболлах, которые являются союзниками действующего президента Сирии Башара Асада.

Представитель израильской армии отказался комментировать сообщение иностранных СМИ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги