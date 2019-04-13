В районе города Масьяф сирийской провинции Хама средства противовоздушной обороны правительственных войск перехватили несколько израильских ракет. Об этом сообщает государственное агентство Reuters.

Сообщается, что в ночь на 13 апреля израильские военные самолеты пролетев над воздушным пространством Сирии нанесли удар по одной из позиций военных. Силами ПВО ракеты были перехвачены, однако в результате атаки ранения получили 3 военных, а также было разрушено несколько домов.

Отметим, что Израиль неоднократно совершает удары в Сирии в местах предполагаемых поставок и развертывания оружия войсками Ирана и их союзниками Хезболлах, которые являются союзниками действующего президента Сирии Башара Асада.

Представитель израильской армии отказался комментировать сообщение иностранных СМИ.