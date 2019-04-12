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Сотрудники социального отдела Кафедрального собора Украинской Православной Церкви 11 апреля посетили киевскую организацию инвалидов «Единство».

Фото: УПЦ

Община Кафедрального собора УПЦ передала для киевлян с инвалидностью  бисквитные рулеты, печенье, яблоки, игрушки, сувениры, б/у одежду и обувь, сообщается на сайте собора. 

При встрече с директором объединения обсуждались также проблемы общества инвалидов и возможности дальнейшего сотрудничества и помощи со стороны общины собора в апреле и мае. 
 
Общественная Подольская районная организация инвалидов «Единство» города Киева оказывает помощь инвалидам Чернобыля, инвалидам детства, сиротам, а также многодетным и малообеспеченным семьям. В данном заведении на учете находится 407 человек, из которых 100 – дети. 
ForUm

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