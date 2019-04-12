Телекомпания «Глас» представила премьеру нового клипа на кондак Покаянного канона Андрея Критского «Душе моя, востани, что спиши?".
Фото: youtube.com
Клип опубликован 12 апреля на канале телекомпании «Глас» в Ютюб.
Исполняет кондак «Голос страны» протоиерей Александр Клименко и студенты Киевской духовной академии и семинарии.
Съемки клипа проходили на Шацких озерах, в Волынской и Владимир-Волынской епархии УПЦ.
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