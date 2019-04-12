Эксперты проекта «Дословно» проанализировали ряд публичных выступлений представителей команды кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Комитета избирателей Украины.

Так, проверены на достоверность выступления представителя штаба Дмитрия Разумкова, члена штаба Руслана Стефанчука и советницы Зеленского по правовым вопросам Ирины Венедиктовой, а также предвыборной программы кандидата в президенты.

Из девяти проанализированных утверждений три были правдивыми, шесть – не соответствуют действительности или имеют манипулятивный характер.

«У вас в «Минске», что написано первым пунктом? Там первым пунктом не прекращения огня?» - говорил спикер штаба зеленского Дмитрий Разумков на телеканале Zik.

Это утверждение – правда: в Минском протоколе и Комплексе мероприятий по его выполнению первыми пунктами прописано прекращения огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украина.

«Это может быть либо такой формат (в студии «Общественного» - ред.), либо такой (на НСК «Олимпийский» - ред.). Во-первых, нет места проведения. Наши коллеги часто говорят – «это должно быть в студии». Коллеги ссылаются на постановление ЦИК, но постановление ЦИК все же немного ниже по законодательной силе, чем закон», - заявил Разумков.

Это утверждение является манипуляцией. Обязательность теледебатов перед 2 туром выборов предусмотрена Законом «О выборах Президента Украины». Закон действительно не устанавливает место проведения теледебатов, однако место установлено постановлением ЦИК № 472 от 5 мая 2014 года. В соответствии с ним кандидаты, участвующие в теледебатах, не позднее чем за 30 минут до начала эфира прибывают в Национальную общественную телерадиокомпанию Украины по адресу: ул. Мельникова, 42, г. Киев.

Также на телеканале Zik Разумков заявлял, что «когда начинаешь идти по пути фальсификаций и многое другое, о чем сегодня говорят правоохранительные органы, это может повергнуть страну в хаос».

Это манипуляция, поскольку международные наблюдатели заявили, что выборы в Украине были свободными и конкурентными, права на свободу выбора были соблюдены. Министр внутренних дел Арсен Аваков отчитался, что были незначительные нарушения, однако выборы прошли «спокойно, хорошо и организовано».

Член штаба Руслан Стефанчук сказал правду, утверждая, что «при сегодняшней системе власти фактически нет процедуры, когда назначив Президента или народного депутата, я могу уволить его», поскольку в Украине не принят закон об импичменте.

Заявление из предвыборной программы Зеленского об полной открытости деятельности Власти манипулятивно. Так, накануне 2 тура выборов общественное движение «Честно» призвало Зеленского обнародовать декларацию о доходах за 2018 год. Это шаг должен был способствовать прозрачности избирательных финансов. Однако пресс-служба Зеленского заявила, что кандидат не будет обнародовать декларацию за 2018 на запрос «Честно». В пресс-службе отметили, что декларация Зеленского за 2018 будет представлена ​​в рамках сроков, установленных действующим законодательством, и обнародована в соответствии с действующим законодательством.

«Когда перед нами стал вопрос поиска человека, который мог бы рассматриваться на воинскую должность, Владимир встретился с полковником Кривоносом, были достигнуты договоренности. Через два дня этот человек поддержал Порошенко», - сказал Стефанчук.

Это правда, 6 марта кандидат в президенты Сергей Кривонос снял свою кандидатуру с выборов и поддержал Петра Порошенко.

Венедиктова заявляла: «На протяжении своей профессиональной деятельности, которая длилась 3 месяца, он (Зеленский, - ред.) успевал проводить встречи с экспертами, с журналистами, показывал себя и в штабе, в блоге, и у журналистов – у Гордона у него было интервью, и с семьей было интервью на ICTV. Поэтому сказать, что вообще он себя не показывал, для человека, который зашел на политическое поле в течение 3-х месяцев – это очень много».

Это преувеличение, отметили в КИУ, поскольку Зеленский заявил о себе как политике и кандидате в президенты в ночь с 31-го декабря на 1 января. Интервью у Дмитрия Гордона опубликовано 25 декабря 2018.

Также она заявила, что в 2014 не было дебатов, «мы это восприняли спокойно.

Это неправда, поскольку в 2014 году выборы Президента Украины состоялись в один тур. Обязательные теледебаты предусмотрены Законом «О выборах Президента Украины» только в том случае, если назначается второй тур выборов.

«Такого эффекта от политической деятельности Зеленского мы ни от кого не увидели. Мы увидели, что молодежь пришла на выборы. Когда такое было?» - заявила Венедиктова.

Это заявление – неправда. По словам заместителя директора социологической службы Центра Разумкова Михаила Мищенко, уровень активности молодежи на этих выборах был ниже, чем на президентских выборах 2014 года, когда на выборы пришли 46% людей в возрасте от 18 до 29 лет, и 2004 года, когда на выборы пришел 71% молодежи. На нынешних выборах эта цифра составила 40%.