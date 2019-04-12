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Новомученики — образцы веры, стойкости, примеры несения своего креста даже до смерти, о которых важно помнить, особенно в наше время. Об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука на встрече с педагогами воскресных школ на прошлой неделе.

Фото: митрополит Лука / Фома

По его словам, православная педагогика является педагогикой благовестия, сообщает «Фома в Украине» со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии УПЦ.

«Призвание православного педагога состоит в том, чтобы те знания, которые он доносит до своих учеников, стали именно благовестием. Необходимо научиться раскрывать всю глубину многовекового духовного опыта нашей Церкви. Не просто бережно хранить память о тех или иных событиях нашей общей истории, а сделать все возможное, чтобы знания о них стали надежным ориентиром в духовном воспитании», — сказал владыка Лука.

По мнению архиерея, ответ на вопрос «Стоит ли рассказывать детям о мучениях и мучениках?» не может быть однозначным.

«Многое зависит от учителя и самой аудитории, её подготовки. Ведь информация, которую неправильно подают, может только навредить», — отметил он.

Но помнить о подвиге мучеников, в том числе новомучеников (святых, пострадавших за веру в ХХ веке), важно, особенно в свете тех событий, которые происходят сегодня в Украине. Ведь каждый новомученик — это «образец веры, стойкости, пример несения своего креста даже до смерти».

 «При этом, казалось бы, зачем ребенку знать о том, где и когда родился человек, в какой служил церкви, а затем за все это был расстрелян или посажен в тюрьму? Какая польза ему от этих знаний? И что для нас вообще значит эта память?» — продолжил митрополит.

По словам владыки Луки, эти святые «свидетельствовали о Христе, их насильственная смерть стала свидетельством о правде Божьей». «Вот об этой правде мы и должны говорить детям. Чтобы это не звучало как некая "сказка", а стало для детей свидетельством жизни настоящего человека, с его мыслями, чувствами и переживаниями. Чтобы выбор, который сделали в свое время теперь уже святые люди, стал и выбором самого ребенка», — сказал архиерей.

Он провёл параллель между событиями начала ХХ века и современностью, отметив, что у нашего времени много общего с теми годами, когда безбожная власть старалась разделить Церковь.

«Перед церковным сознанием такая злонамеренная политика власти ставила вопросы: как сохранить единство Церкви и что должно лежать в основе этого единства. Такие же вопросы стоят и перед нами, живущими спустя сто лет. Как тут не поверить в утверждение, что история повторяется. Но нам уже легче, потому что у нас есть опыт новомучеников. И вот этот бесценный опыт нам нужно передавать нашим детям», — подчеркнул владыка Лука.

По его словам, в вопросах веры ребенок должен быть принципиален. «Мир, конечно же, не двухтонный, в нем больше цветов и оттенков, мир многообразен, но самое главное в этом многообразии точек зрения, мнений и позиций — не потерять Христа, не приспособиться», — продолжил архиерей.

Потому важно рассказывать детям о новомучениках — конечно, с учетом возрастных особенностей восприятия и уровня знаний.

Кроме того, память о новомучениках очень важна для всех нас, если мы хотим сохранить духовную преемственность и не повторять тех страшных ошибок, которыми полна история ХХ века, отметил он.

 «Мученики свидетельствовали о вере не громкими словами о Христе, а своей жизнью. Вот об этой жизни и стоит говорить детям. У нас должны быть герои не только из комиксов, но и те, подражание которым может сделать человека лучше. Тем более что события последнего столетия — это наша история», — заключил митрополит Лука.
ForUm

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