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На народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука составили протокол об административном нарушении из-за публикации фото своего бюллетеня с результатами голосования.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол.

«В настоящее время оформляется протокол на народного депутата Игоря Мосийчука об административном нарушении в виде предвыборной агитации (размещение в ФБ в день выборов фото избирательного бюллетеня с результатами собственного голосования). Будет судебное разбирательство…», - написал он в Facebook.

«Я вину не признаю и буду отстаивать свою правоту в суде, но как законопослушный гражданин составления админпротокола не избегал!» - написал Мосийчук в комментариях.
ForUm

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