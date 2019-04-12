По благословению митрополита Агафангела, духовно-образовательная выставка «Из смерти в Жизнь» продолжила свою работу в Арцизском и Тарутинском благочиниях.

Фото: Одесская епархия УПЦ

В рамках выставки - экскурсии, лекции и совместные встречи раскрыли глубже подвиг новомучеников и исповедников края, сообщает пресс-служба Одесской епархии Украинской Православной Церкви.

17 - 31 марта выставка работала в Арцизком благочинии.

Благочинный храмов Арцизского округа протоиерей Василий Гасинец заметил: «Интересно, поучительно было слушать о новомучениках и исповедниках, многие православные христиане не сдерживали слез. Каждый задавал себе вопрос: готов ли он сегодня к таким гонениям на веру и Церковь Христову, готовы ли мы отдать жизни свои за Господа. Особенно в наше время, когда оскудела вера в сердцах, нужны такие примеры святых для нас».

Настоятели храмов привозили своих прихожан, чтобы ознакомить их с программой выставки. С чувством духовного утешения и укрепления в вере уходили православные люди в свои дома, делясь информацией и знаниями о святых исповедниках.

Выставка посетила несколько храмов Арцизского района: Павловка, Комсомолец, Новые Капланы.

С 7 апреля духовно-образовательная выставка продолжила свою работу в Тарутинском районе. 11 апреля по приглашению Благочинного храмов Тарутинского округа протоиерея Пётра Гнитецкого для духовенства были прочитаны лекции «Красный террор и Церковь 20-30 годы», главой отдела религиозного образования и катехизации протоиереем Димитрием Яковенко и «Письма новомучеников из тюрем и лагерей» протоиереем Андреем Гавриленко, заведующим катехизаторскими курсами. Священникам была проведена экскурсия.

Выставка продолжит свою работу по приходам Тарутинского округа.