После Божественной литургии в храме Почаевской иконы Божией Матери, 10 апреля, архиепископ Винницкий и Барский Варсонофий посетил приходы в селах Гуровцы и Махновка в Винницкой области. Храм в Гуровцах активисты ПЦУ закрыли и опечатали в январе.

Фото: Винницкая епархия УПЦ

Как сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ, с тех пор верующие села лишены возможности молиться в собственном храме. Верующие радушно встретили архипастыря, владыка вместе с духовенством совершил молебен на церковном дворе, у поклонного креста.

Атмосфера в Махновцах не была такой спокойной, как в Гуровцах. Здешний храм был переведен в ПЦУ по инициативе священника. Сторонники ПЦУ встретили владыку криками и шумом. После непродолжительного общения с женщинами, которые в резкой форме пытались помешать богослужению, архиепископ Варсонофий начал совершать молебен, во время которого священник ПЦУ (бывший клирик УПЦ, запрещенный в священнослужении за уклонение в раскол) Виктор Боднар, попытался напасть на архиерея. На пути у нападающего стали верующие, которым удалось не допустить дальнейших провокаций.

По факту нападения на архиерея составлено заявление в правоохранительные органы.