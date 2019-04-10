Церковь признает, что в мире существует много поддельных реликвий, однако для Украины проблема фальсификаций святынь никогда не была актуальной.

Фото: Центр информации УПЦ

Об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на программу «Церковь и общество» на телеканале «Глас».

Владыка Антоний поясняет, что явление массовых фальсификаций христианских святынь возникло в Средние века и связано с «модой на реликвии», которая существовала во времена Крестовых походов.

«Крестовые походы - это период особого общения между Западной Европой и Востоком. Но именно в этот период появляется «мода на реликвии». Дело в том, что рыцари, которые воевали на Востоке, как верующие люди почувствовали потребность в особых святынях. И поэтому они задумывались о приобретении собственных святынь, связанных с Животворящим Крестом Господним, мощами святых и другими реликвиями. И некоторые люди занимались подделками для того, чтобы обогатиться», - рассказал он.

Из-за «моды на реликвии» каждый храм Западной Европы старался привлечь верующих собственными святынями, за которые готов был заплатить, чем и пользовались мошенники, торговавшие подделками, отмечает владыка Антоний.

«В то время не было возможностей для того, чтобы подтвердить подлинность реликвий, а европейцы с открытым сердцем желали получить святыни. К тому времени все кафедральные соборы, монастыри, даже маленькие приходы надеялись получить или купить святыни для своего храма», - рассказал он.

Особые же ценители реликвий в Средние века собирали многотысячные коллекции из христианских святынь, не задумываясь об их подлинности.

«В небольшом немецком городке Виттенберг местный князь собирал реликвии. И по каталогу 1520 года в храме Всех Святых насчитывалось 19 тысяч святынь. Конечно, среди них не все были достоверны, были и те, которые можно прямо назвать фальшивыми. Но в то время ни у кого не появлялось мысли отрицать достоверность тех или иных реликвий», - поясняет владыка.

По словам митрополита, ситуация изменилась в более позднюю эпоху, когда реликвии начали исследовать научными методами, подтверждая или отрицая подлинность той или иной святыни.

«Есть святыни, которые уже на протяжении десятилетий проходят эти исследования. Это касается и Туринской Плащаницы, и главы Иоанна Предтечи, которая находится во Франции. Достаточно серьезные исследования проводились относительно хитона Спасителя, который находится в одном из храмов пригорода Парижа. В отношении этих святынь сегодня много исследований и публикаций. При этом есть как сторонники признания их подлинными, так и те, кто их не признает», - рассказал митрополит Антоний.

Владыка отмечает, что вопрос признания подлинности христианских святынь – довольно сложный, и простому верующему трудно разобраться во всех научных исследованиях, однако существует несколько факторов, по которым можно формировать свое отношение к тем или иным реликвиям.

«Очень важно исследовать, было ли почитание святыни в древности. Особенно это касается святынь, связанных с первыми веками христианства. Важно найти письменные или устные предания о почитании этих святынь. Если мы их находим - это важный фактор, чтобы говорить об их достоверности. Кроме того, важно исследовать сам путь, по которому эта святыня попала в Европу», - поясняет митрополит.

В качестве примера определения подлинности святыни владыка привел историю Покрова Пресвятой Богородицы, который сегодня находится во французском городке Шартре. Согласно сохранившимся преданиям, этот Покров в первые века находился в Константинополе, где особо почитался верующими. А в ІХ веке императрица Ирина подарила этот Плат Карлу Великому в качестве своего приданного.

«На этом примере мы можем подтвердить и первый фактор, и второй, то есть - историю почитания Покрова Божьей Матери, и сам исторический путь его от Константинополя во Францию. Впрочем, по большинству других реликвий практически невозможно исследовать ни историю, ни перемещение этих святынь в Европу. Рыцари открыто на этом наживались: привозили и подлинные святыни, но, чтобы пополнить свои карманы, иногда, к сожалению, и откровенно фальшивые реликвии», - рассказал митрополит.

При этом он отмечает, что, в отличие от Западной Европы, для Церкви на территории наших земель проблема массовых фальсификаций святынь никогда не была актуальной.

«Что касается Украины, в то время в наши земли реликвии не попадали в таком количестве, поэтому для нашей Церкви никогда не был актуальным вопрос исследования тех или иных святынь в монастырях и храмах», - отметил митрополит Антоний.