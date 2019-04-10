В Одессе сегодня отмечают 75-ю годовщину освобождения города от фашистов.

Фото: Одесская епархия УПЦ

Как сообщает пресс-служба Одесской епархии Украинской Православной Церкви, 10 апреля, в день 75-летия со дня освобождения Одессы, митрополит Агафангел вместе с руководителями города принял участие в возложении цветов перед памятником Неизвестному матросу на Аллее славы и на Площади.

*Оборона Одессы длилась 73 дня. 10 апреля 1944 года войска под командованием генерала армии Родиона Малиновского освободили город от нацистских оккупантов. Одесса получила высокое звание «Город-Герой».