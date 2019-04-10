После описи имущества храма в Сусвале могла последовать попытка захвата церкви.

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Такое мнение выразили в пресс-службе Владимир-Волынской епархии Украинской Православной Церкви, комментируя инцидент, произошедший 9 апреля.

«Утром 9 апреля с целью будто бы осуществить описание архитектурного памятника в церковь села Сусваль Владимир-Волынского района прибыла специальная районная комиссия, в которую, в частности, вошли председатель Оваднойской ОТО Сергей Панасевич, представитель районного отдела культуры, священник Киевского Патриархата из села Овадное. Присутствие в комиссии чиновников понятна. А с какими намерениями прибыл в церковь этот священник? Ведь община прихожан Сусвальського храма на своем собрании, руководствуясь государственным законом, не изъявила желания переходить в ПЦУ», - рассказали в епархии.

В УПЦ считают, что под видом описания имущества комиссия должна была впустить священника УПЦ КП в церковь: «Священник, привезенный из Овадного 9 апреля, должен был войти в храм, как его новый хозяин».

«Коварное, противозаконное, поддержанное представителями власти, документальное рейдерство в Сусвали произошло. Чтобы полностью завладеть церковью ,сторонникам ПЦУ не хватало только переоформления охранного договора, который был заключен с нынешним настоятелем Богданом Гнатюком, и ключей от храма, которые остались у настоятеля», - сказано в сообщении пресс-службы Владимир-Волынской епархии УПЦ.

Как сообщалось, в селе Сусваль на Волыни 9 апреля прихожане Украинской Православной Церкви не пустили в храм представителей специальной районной комиссии, намеревавшейся описать имущество.