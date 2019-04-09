В Винницкой области в поселке Вороновица 19 прихожан Православной Церкви Украины пытались перевести приход Украинской Православной Церкви в свою структуру.

Фото: Винницкая епархия УПЦ

Как сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ, 6 апреля в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Воровице была совершена Божественная литургия. За неделю до этого местные сторонники ПЦУ объявили о своих намерениях совершить субботнее богослужение в Рождество-Богородичном храме и поставили настоятелю ультиматум: отдать им ключи от храма до 2 апреля.

Настоятель храма протоиерей Александр Онищенко не принял требования активистов, однако последние не оставили намерений прийти в субботу к храму. В Вороновицах действует храм ПЦУ, настоятель которого, бывший клирик УПЦ, протоиерей Владимир Мельникович, объявил о переходе прихода в ПЦУ еще в декабре прошлого года.

«Зачем общине численностью до 20 человек нужен еще один храм, когда свой собственный они не наполняют даже наполовину, неизвестно. Однако, по завершении богослужения, 18 прихожан ПЦУ во главе со священником, с иконой и плакатами, пришли к воротам храма Рождества Богородицы. Более 120 прихожан, которые еще не успели разойтись после службы, встретили активистов пасхальным приветствием и церковными песнопениями. Вопреки ранее заявленным намерениям, сторонники ПЦУ довольствовались короткой молитвой у церковных ворот, после чего разошлись.

Впрочем, оставив ряд вопрос. […] Почему более ста членов религиозной общины должны отдать храм лишь потому, что двадцати прихожанам ПЦУ вдруг стало тесно в собственном храме? Чем руководствуются люди, которые, считая себя православными христианами, оказывают раздор в собственном поселке, еще и во время Великого поста?», - спрашивают в епархии.