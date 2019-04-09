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Информация, которая распространяется в СМИ и на сайте Николаевской ОГА, о якобы переходе прихода в честь святого Архистратига Михаила Украинской Православной Церкви в Первомайске в Православную Церковь Украины является неправдивой.

Фото: favoritepervomajsk.com

Об этом сообщает Информационный отдел Вознесенской епархии УПЦ.

«Согласно приходскому Уставу Украинской Православной Церкви менять каноническое подчинение могут члены религиозной, а не территориальной общины. На приходском собрании большинством голосов было принято решение остаться в лоне УПЦ. Считаем, что распространение ложной информации ведет к разжиганию межрелигиозной розни и не способствует установлению мира на территории нашей страны», - сообщают в епархии.

Также в сообщении напоминается о заявлении Священного Синода УПЦ, в котором говорится, что «идея преодоления церковного раскола в Украине путем предоставления Томоса об автокефалии неканоническим церковным группировкам оказалась ложной. Ни одна из Поместных Православных Церквей не признала этого незаконного деяния Константинопольского Патриархата».
ForUm

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