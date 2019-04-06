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На Донбассе в субботу, 6 апреля, не работают контрольные пункты въезда-выезда Гнутово и Марьинка. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

«КПВВ Гнутово закрыто на реконструкцию. В связи с этим пропуск в пределах дорожного коридора Новоазовск-Гнутово-Талаковка-Мариуполь не производится. Работы по обустройству продлятся до 8 апреля», – говорится в сообщении.

Кроме того, временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ Марьинка. Это связано с обстрелом сепаратистами дорожного коридора на этом направлении. Решение об открытии будет приниматься дополнительно.

Остальные КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя и функционируют в штатном режиме.

Напомним, СММ ОБСЕ показала видео обстрела боевиками своего беспилотника.
ForUm

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