Следователи Госбюро расследований задержали депутата Киевского областного совета за получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения, соединенного с вымогательством такой выгоды в размере 5 тысяч долларов США.

Как сообщили ForUm’у в пресс-служба ГБР, во время досудебного расследования установлено, что за указанную сумму депутат обещал частному предпринимателю повлиять на сотрудников правоохранительных органов в части непрепятствования последними в осуществлении предпринимательской деятельности, касающейся заготовки деревообрабатывающей продукции.

Должностное лицо задержано по оперативному сопровождению Управления защиты экономики в Киевской области Департамента защиты экономики Нацполиции в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины непосредственно при получении неправомерной выгоды.

Осуществляется досудебное расследование по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды).

Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой Киевской области совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой.