Кандидат в президенты Петр Порошенко назвал дату и время проведения дебатов с Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский». По словам Порошенко, дебаты должны состояться 14 апреля 2019.

В свою очередь Зеленский заявляет, что дебаты с Порошенко состоятся 19 апреля на НСК «Олимпийский».

Кандидат в президенты и действующий Глава государства Петр Порошенко 19 апреля придет на официальные дебаты в студию Общественного телевидения, и, если «будет свободен», посетит НСК «Олимпийский», где предлагал провести дебаты кандидат в президенты Владимир Зеленский. Об этом спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев сказал во время брифинга.

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