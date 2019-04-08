Сообщение о пожаре на ул. Гомельской в Подольском районе Киева поступило 7 апреля в 23:06, сообщает ГосЧС.

По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на придомовой территории горит мусор, травяной настил и деревья на площади 200 кв. м с распространением огня на одноэтажный жилой дом и гараж.

Во время тушения пожара в одном из хозяйственных сооружений взорвалось несколько газовых баллонов. В результате взрыва и из-за плотной застройки частного участка, площадь пожара значительно увеличилась.

Во время тушения спасатели вынесли на безопасное расстояние 1 кислородный баллон и 4 канистры с бензином (3 из которых были пустыми). Тушение пожара осложнялось большим загромождением территории частного участка горючими материалами. Также, ближайшие пожарные гидранты были со слабым давлением воды, что затрудняло водоснабжение, поэтому пожарным приходилось прокладывать магистральные линии большой протяженности.

Уже 8 апреля в 01:43 пожар на площади 600 кв. м был локализован, а в 03:12 - ликвидирован.

В результате пожара уничтожен деревянный сарай, деревянная пристройка, летняя кухня и одноэтажный жилой дом. Благодаря слаженным и скоординированным действиям пожарных удалось предотвратить дальнейшее распространение пламени на рядом расположенные частные жилые дома со вспомогательными сооружениями.

На месте происшествия работало 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 43 человека личного состава Главного управления ГосЧС Украины в Киеве.

Причина пожара и ущерб устанавливается.

Во время тушения пожара погибших и травмированных нет.