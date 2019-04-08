Украинский бизнесмен и волонтер Владимир Слабовский погиб в ДТП, сообщил журналист Юрий Бутусов.

«Трагедия. Ушел друг. Трудно поверить. Сегодня погиб в катастрофе под Киевом генеральный директор одной из крупнейших украинских агропромышленных компаний Allseeds Vladimir Slabovsky», - написал он в Facebook.

По словам Бутусова, Слабовский с самого начала войны направлял большие ресурсы на помощь украинским воинам, сам многократно на машине развозил волонтерскую помощь на фронт, отвлекаясь от управления огромным бизнесом.

«Компания купила и оборудовала тяжелый грузовик МАН большой душевой и стиральными машинами, и десятки раз эта машина выезжала на фронт, тысячи наших бойцов приводили себя в порядок. МАН работает до сих пор, Слабовский передал его на фронт», - сообщил журналист.

«Он был патриотом Украины из Донецка. У него была собственность и бизнес на Донбассе. Но он все оставил в 2014-м, не колеблясь ни минуты. И даже прах своих родителей он вывез с оккупированной территории, и перезахоронил под Киевом, чтобы его ничего не связывало с российскими агрессорами. Бойцам он всегда говорил: «Я не вернусь на родной Донбасс, пока оккупантов не изгонят, и я буду помогать нашей армии, пока Донбасс снова не станет украинским».