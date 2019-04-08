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Президент Украины Петр Порошенко отстранил Максима Степанова от должности главы Одесской областной государственной администрации.

Соответствующий указ от 6 апреля опубликован на сайте Главы государства.

Другим указом Порошенко временно возложил исполнение обязанностей главы Одесской ОГА на первого заместителя Степанова Сергея Паращенко.

Степанов был назначен главой Одесской ОГА в январе 2017 года. Этому предшествовала отставка 7 ноября 2016 года Михеила Саакашвили.
ForUm

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