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Отстраненный от должности председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов отказался покидать пост.

Об этом он заявил во время брифинга в ОГА, передает Украинская правда.

Степанов сказал, что считает указ Порошенко о его отстранении незаконным, поскольку глав местных администраций можно уволить только по представлению Кабмина.

Степанов добавил, что не писал заявлений на увольнение, однако ему это предлагали.

«Было бы странно и нечестно перед обществом Одесской области еще вчера говорить о наших проектах. А потом написать заявление», - сказал он.

«Документ (указ президента - ред.), по моему убеждению, по убеждению всех юристов... не имеет ничего общего с законодательством Украины», - заявил Степанов.

Он также сообщил, что дружит с бывшим губернатором Игорем Палицей, бизнес-партнером Игоря Коломойского.

«И не вижу в этом ничего плохого», - заявил чиновник.

Напомним, сегодня, 8 апреля, на сайте президента был обнародован указ об отстранении Степанова.

Другим указом исполнение обязанностей председателя Одесской ОГА временно возложено на Сергея Паращенко.
ForUm

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