Киевский метрополитен с 31 октября выводит из обращения жетоны для проезда, сообщает пресс-служба столичной подземки.

«207 дней. Столько осталось до полного вывода жетонов в киевском метро. Последний день пользования - 31 октября. Дальше - только электронные средства оплаты (закон Украины об электронном билете и распоряжение КГГА по внедрению автоматической системы оплаты проезда», – говорится в сообщении.

В метрополитене подчеркнули, что при пополнении карты метро на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн. «Кто пользуется другими картами (проездной, карточка киевлянина, е-билет ...) также уже экономит и время, и средства», – подчеркнули в КП.